В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с российским флагом
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом, следует из сообщения Минтранса РФ на платформе Max. РИА Новости, 28.02.2026
