В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с российским флагом - РИА Новости, 28.02.2026
23:36 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/chp-2077548573.html
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с российским флагом
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с российским флагом - РИА Новости, 28.02.2026
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с российским флагом
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом, следует из сообщения Минтранса РФ на платформе Max. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
россия
ближний восток
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, россия, ближний восток, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Россия, Ближний Восток, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с российским флагом

Минтранс: в зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно с флагом России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом, следует из сообщения Минтранса РФ на платформе Max.
"Минтрансом РФ идентифицировано 31 судно под российским флагом, находящееся в зоне конфликта. Из них в Персидском заливе – пять судов, два в Средиземном море в районе Израиля, 24 – в Каспийском море", - говорится в сообщении.

