АТОР: информации о пострадавших при пожаре в отеле в Дубае нет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Информации о пострадавших и возможном расселении гостей после пожара в отеле Fairmont на Palm Jumeirah в Дубае сейчас нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали осколки ракеты, начался пожар, сообщили РИА Новости очевидцы. Ранее в РСТ сообщили агентству, что туроператоры не получали информации о пострадавших среди российских туристов.
© СоцсетиЧП около пятизвездочного отеля в Дубае
© Соцсети
ЧП около пятизвездочного отеля в Дубае
"В отеле Fairmont на острове Palm Jumeirah в Дубае произошёл пожар после падения ракеты. На данный момент нет информации о пострадавших и возможном расселении гостей. Отель и сам район традиционно популярны у российских туристов", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.