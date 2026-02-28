Рейтинг@Mail.ru
АТОР: информации о пострадавших при пожаре в отеле в Дубае нет
19:38 28.02.2026 (обновлено: 23:55 28.02.2026)
АТОР: информации о пострадавших при пожаре в отеле в Дубае нет
Информации о пострадавших и возможном расселении гостей после пожара в отеле Fairmont на Palm Jumeirah в Дубае сейчас нет, сообщила Ассоциация туроператоров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Информации о пострадавших и возможном расселении гостей после пожара в отеле Fairmont на Palm Jumeirah в Дубае сейчас нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали осколки ракеты, начался пожар, сообщили РИА Новости очевидцы. Ранее в РСТ сообщили агентству, что туроператоры не получали информации о пострадавших среди российских туристов.
Падение БПЛА на пятизвездочный отель в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"В отеле Fairmont на острове Palm Jumeirah в Дубае произошёл пожар после падения ракеты. На данный момент нет информации о пострадавших и возможном расселении гостей. Отель и сам район традиционно популярны у российских туристов", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
