Катар временно запретил движение судов в своей акватории - РИА Новости, 28.02.2026
16:27 28.02.2026 (обновлено: 17:17 28.02.2026)
Катар временно запретил движение судов в своей акватории
катар, в мире, иран, сша
Катар, В мире, Иран, США
© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Министерство транспорта Катара приказало приостановить движение судов в его акватории из-за эскалации ситуации вокруг Ирана, говорится в заявлении министерства для СМИ.
"Министерство призывает владельцев судов, компании и индивидуальные лица выполнять указание о приостановке движения судов в акватории Катара, чтобы гарантировать безопасность судоходства в связи с последними событиями в регионе", - отмечается в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля
Заголовок открываемого материала