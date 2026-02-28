Катар временно запретил движение судов в своей акватории

ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Министерство транспорта Катара приказало приостановить движение судов в его акватории из-за эскалации ситуации вокруг Ирана, говорится в заявлении министерства для СМИ.
"Министерство призывает владельцев судов, компании и индивидуальные лица выполнять указание о приостановке движения судов в акватории Катара, чтобы гарантировать безопасность судоходства в связи с последними событиями в регионе", - отмечается в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
