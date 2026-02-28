Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 фев - РИА Новости. Число жертв крушения самолёта в Боливии выросло до 22, ранены 37 человек, сообщила глава Минздрава Марсела Флорес журналистам.

"Подтверждена смерть 22 человек, среди них четверо детей", - сказала она.

Кроме того, 37 человек остаются в различных больницах.