Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22
Число жертв крушения самолёта в Боливии выросло до 22, ранены 37 человек, сообщила глава Минздрава Марсела Флорес журналистам. РИА Новости, 28.02.2026
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 фев - РИА Новости. Число жертв крушения самолёта в Боливии выросло до 22, ранены 37 человек, сообщила глава Минздрава Марсела Флорес журналистам.
"Подтверждена смерть 22 человек, среди них четверо детей", - сказала она.
Кроме того, 37 человек остаются в различных больницах.
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии
, упал при посадке на шоссе возле аэропорта города Эль-Альто, задев более десятка автомобилей.