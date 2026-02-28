Рейтинг@Mail.ru
Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22
23:14 28.02.2026
Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22
Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22 - РИА Новости, 28.02.2026
Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22
Число жертв крушения самолёта в Боливии выросло до 22, ранены 37 человек, сообщила глава Минздрава Марсела Флорес журналистам. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
боливия
https://ria.ru/20260228/dengi-2077332881.html
боливия
2026
Новости
в мире, боливия
В мире, Боливия
Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до 22

Число жертв крушения самолета в Боливии выросло до

© РИА НовостиПоследствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 фев - РИА Новости. Число жертв крушения самолёта в Боливии выросло до 22, ранены 37 человек, сообщила глава Минздрава Марсела Флорес журналистам.
"Подтверждена смерть 22 человек, среди них четверо детей", - сказала она.
Кроме того, 37 человек остаются в различных больницах.
В пятницу самолет, принадлежащий ВВС Боливии, упал при посадке на шоссе возле аэропорта города Эль-Альто, задев более десятка автомобилей.
На месте падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Боливийцам рекомендовали сдать собранные на месте крушения самолета деньги
В миреБоливия
 
 
