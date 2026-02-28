Рейтинг@Mail.ru
Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42 - РИА Новости, 28.02.2026
15:09 28.02.2026
Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42
Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля на юге Ирана возросло до 42, сообщает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:09:00+03:00
2026-02-28T15:09:00+03:00
Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42

SNN: число учащихся, погибших в результате удара на юге Ирана, возросло до 42

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля на юге Ирана возросло до 42, сообщает иранский телеканал SNN.
"Число погибших учащихся школы в Минабе выросло до 42", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Mehr сообщало о 40 погибших ученицах, еще 48 учащихся получили ранения.
