Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42
Число погибших учеников школы на юге Ирана выросло до 42
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля на юге Ирана возросло до 42, сообщает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:09:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
