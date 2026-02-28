Рейтинг@Mail.ru
Власти Пакистана заявили о возросших потерях среди афганских военных
08:38 28.02.2026 (обновлено: 08:46 28.02.2026)
Власти Пакистана заявили о возросших потерях среди афганских военных
Власти Пакистана заявили о возросших потерях среди афганских военных
Число погибших афганских военных в результате столкновений с силами Пакистана возросло до 331, более 500 получили ранения, заявил в субботу министр информации...
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
Новости
Власти Пакистана заявили о возросших потерях среди афганских военных

Тарар: в столкновениях с Пакистаном погиб331 афганский военный

Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших афганских военных в результате столкновений с силами Пакистана возросло до 331, более 500 получили ранения, заявил в субботу министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
"331 убит, 500+ ранены", - сообщил он в соцсети X. Ранее Пакистан заявлял, что Афганистан потерял 297 человек убитыми в ходе столкновений и 450 ранеными.

Министр заявил также об уничтожении 104 блокпостов, взятии под контроль еще 22, поражении более 163 единиц военной техники, включая танки. Авиаудары, по его словам, были нанесены по 37 объектам Афганистана.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Вчера, 13:16
