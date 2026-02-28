Вице-премьер Чернышенко осмотрел объекты Соловков

АРХАНГЕЛЬСК, 28 фев – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Архангельскую область посетил Соловецкие острова, где осмотрел ключевые инфраструктурные объекты, а также основные музейные экспозиции, привлекающие туристов и паломников, и рекомендовал подготовить предложения по обновлению музея ГУЛАГа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Чернышенко совместно с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом являются сопредседателями попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. "Сейчас активно ведётся подготовка к празднованию 600-летия первого монашеского поселения на Соловках. К этой дате, которая будет отмечать в 2029 году, проводятся комплексные мероприятия, включающие как инфраструктурные преобразования, так и формирование масштабных памятных и культурных событий", - говорится в сообщении.

Вице-премьер побывал на ряде объектов, которые вошли в общую модель сохранения и развития архипелага, в том числе ансамбль Спасо-Преображенского монастыря. Также среди объектов посещения, где уже ведутся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, – гостиница "Преображенская", которая является объектом культурного наследия, и возведение экспозиционно-административного здания Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Делегация также посетила морской музей, экспозиция которого посвящена истории судостроения на Русском Севере и морской истории Соловецкого монастыря, и музей ГУЛАГа, где организована работа экспозиции "История Соловецкого лагеря и тюрьмы. 1923 — 1938". Как рассказал секретарь ученого совета Соловецкого музея-заповедника Олег Волков, это первый музей, где научными сотрудниками была создана экспозиция об истории лагерей в Советском Союзе — с 1989 года она размещалась на территории монастыря, а в 2010-м переехала в один из бараков так называемого рабочего городка, построенного заключенными лагеря в 1927 году.

Сегодня музей ГУЛАГа — одна из самых посещаемых экспозиций на Соловках, второй объект по посещаемости после обзорной экскурсии по монастырю. Соловки за три летних месяца посещают около 60 тысяч туристов.

"Познакомившись с выставкой, Дмитрий Чернышенко рекомендовал подготовить предложения по обновлению музея ГУЛАГа", - сообщили в региональном правительстве.