Рейтинг@Mail.ru
Как нацист из УПА* сорок лет прятался на чердаке своего дома - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/cherdak-2076888698.html
Как нацист из УПА* сорок лет прятался на чердаке своего дома
Как нацист из УПА* сорок лет прятался на чердаке своего дома - РИА Новости, 28.02.2026
Как нацист из УПА* сорок лет прятался на чердаке своего дома
История члена УПА* Ильи Оберишина оказалась поистине уникальной. Этот националист 40 лет скрывался на чердаке у жены от "проклятых коммунистов". РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:00:00+03:00
2026-02-28T10:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/38/1504783875_562:0:7303:3792_1920x0_80_0_0_b02c0f6f4a940d503188aa7d4d18271f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/38/1504783875_1405:0:6461:3792_1920x0_80_0_0_30f5f6bb352a34179b47280f5fe43e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как нацист из УПА* сорок лет прятался на чердаке своего дома

© Fotolia / An-TВид на Карпаты
Вид на Карпаты - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Fotolia / An-T
Вид на Карпаты
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. История члена УПА* Ильи Оберишина оказалась поистине уникальной. Этот националист 40 лет скрывался на чердаке у жены от "проклятых коммунистов".
Чем бандеровец выдал себя? И какая его ждала участь?

Странный визитер

В декабре 1991 года к главе Тернопольского краевого отделения партии "Народный рух Украины" Ивану Бойчуку пришел бледный, потрепанный жизнью, немолодой мужчина и заявил, что он — Илья Степанович Оберишин, член УПА* с 1941 года, проведший в подполье 40 лет.
Бойчук рассказу незнакомца не поверил, отнесся к нему с подозрением и решил проверить его в архивах КГБ. Оказалось, странный гость не соврал — бандеровец 40 лет пробыл на нелегальном положении.
© РИА Новости / Е.Шлей | Перейти в медиабанкАрхив КГБ
Архив КГБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Е.Шлей
Перейти в медиабанк
Архив КГБ
С тех пор эта история преподносится в украинских СМИ как образец героизма и преданности своему делу. Вот только при ближайшем рассмотрении ее главный герой и события его жизни выглядят ничуть не привлекательно.

Воровал медикаменты

Илья Оберишин родился в 1921 году недалеко от Ивано-Франковска. В 1938-м вступил в молодежное крыло ОУН*. В 1941 году, когда Украину оккупировали немцы, Оберишин стал членом уже "взрослой" структуры, поступил в медицинский институт.
Основным его заданием было воровать медикаменты для бандеровцев. Именно этим Стецько — такой была партийная кличка Оберишина — и занимался, по его собственным словам, до самого 1947 года.
Затем ушел в лес. Отряд, которым руководил Оберишин, в 1951 году был уничтожен: бойцы зашли в хату, не зная, что она уже находится под наблюдением НКВД. Сам Илья по какой-то причине в хату не пошел и поэтому остался на свободе — совершенно один.
И тогда гордый и верный принципам националист прибежал к своей жене Эмилии Турчин, с которой до этого обвенчался на лесной поляне. Вскоре "подпольщик" перебрался на чердак нового дома. А еще через год у них появился сын Аркадий.
Эмилия выдала за отца ребенка мужа ее старшей сестры Василия, работавшего тогда председателем колхоза, чтобы ни у кого не было лишних вопросов.

Мечтал о войне

Быт "семьи" держался на Эмилии, которая днем работала учительницей, под вечер гнула спину на огороде, а ночью у керосиновой лампы крутила колесо швейной машинки.
А муж целый день читал. Она выписывала ему газеты "Правда" и "Известия". Когда пресса была прочитана, Оберишин брался за учебник английского. Иногда он ночью огородами пробирался в город Тернополь.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПрезидент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший после подписания советско-американских документов
Президент СССР Михаил Горбачева и президент США Джордж Буш-старший после подписания советско-американских документов - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший после подписания советско-американских документов
Илья бродил по улицам чужой для него страны, читая диковинные вывески, заходил на вокзал, опасливо поднимая воротник при виде перепоясанных портупеями милиционеров. Его пожелания в корне отличались от стремлений миллионов украинцев. Он смело грезил о войне между СССР и США.
То, что ядерный конфликт между сверхдержавами уничтожит миллионы людей, его волновало мало.
Сын быстро рос. И отец семейства решил окончательно перебрался на чердак, боясь, что отпрыск может невольно его выдать.

Слез с чердака и стал "героем"

Постепенно сын вырос и женился. Оберишин в щелочку наблюдал за "торжеством", как приходили в дом гости, как пили за здоровье родителей и как все многозначительно поглядывали в сторону дяди жениха — Василия, восседавшего на месте посаженого отца.
Шли годы, позади дома была вырыта могила на случай внезапной кончины мужа. Ее замаскировали под хранилище свеклы. А на случай ареста жена купила ему импортный костюм, не хотела, чтобы выводили из хаты в обносках.
В 80-х в Советском Союзе началась перестройка, которая привела к распаду страны. А в августе 91-го, услышав по радио весть о провозглашении независимости, Оберишин наконец-то слез с чердака и отправился в Тернополь в городской комитет "Народного руха".
© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкВетераны УПА* у памятника Степану Бандере в центре Львова
Ветераны УПА у памятника Степану Бандере в центре Львова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в медиабанк
Ветераны УПА* у памятника Степану Бандере в центре Львова
В дальнейшем Оберишин занимал должность председателя областного филиала организации "Мемориал"**. Умер 11 ноября 2007 года.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Признана иноагентской.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала