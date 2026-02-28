Как нацист из УПА* сорок лет прятался на чердаке своего дома

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. История члена УПА* Ильи Оберишина оказалась поистине уникальной. Этот националист 40 лет скрывался на чердаке у жены от "проклятых коммунистов".

Чем бандеровец выдал себя? И какая его ждала участь?

Странный визитер

В декабре 1991 года к главе Тернопольского краевого отделения партии "Народный рух Украины" Ивану Бойчуку пришел бледный, потрепанный жизнью, немолодой мужчина и заявил, что он — Илья Степанович Оберишин, член УПА* с 1941 года, проведший в подполье 40 лет.

Бойчук рассказу незнакомца не поверил, отнесся к нему с подозрением и решил проверить его в архивах КГБ. Оказалось, странный гость не соврал — бандеровец 40 лет пробыл на нелегальном положении.

С тех пор эта история преподносится в украинских СМИ как образец героизма и преданности своему делу. Вот только при ближайшем рассмотрении ее главный герой и события его жизни выглядят ничуть не привлекательно.

Воровал медикаменты

Илья Оберишин родился в 1921 году недалеко от Ивано-Франковска. В 1938-м вступил в молодежное крыло ОУН*. В 1941 году, когда Украину оккупировали немцы, Оберишин стал членом уже "взрослой" структуры, поступил в медицинский институт.

Основным его заданием было воровать медикаменты для бандеровцев. Именно этим Стецько — такой была партийная кличка Оберишина — и занимался, по его собственным словам, до самого 1947 года.

Затем ушел в лес. Отряд, которым руководил Оберишин, в 1951 году был уничтожен: бойцы зашли в хату, не зная, что она уже находится под наблюдением НКВД. Сам Илья по какой-то причине в хату не пошел и поэтому остался на свободе — совершенно один.

И тогда гордый и верный принципам националист прибежал к своей жене Эмилии Турчин, с которой до этого обвенчался на лесной поляне. Вскоре "подпольщик" перебрался на чердак нового дома. А еще через год у них появился сын Аркадий.

Эмилия выдала за отца ребенка мужа ее старшей сестры Василия, работавшего тогда председателем колхоза, чтобы ни у кого не было лишних вопросов.

Мечтал о войне

Быт "семьи" держался на Эмилии, которая днем работала учительницей, под вечер гнула спину на огороде, а ночью у керосиновой лампы крутила колесо швейной машинки.

А муж целый день читал. Она выписывала ему газеты "Правда" и "Известия". Когда пресса была прочитана, Оберишин брался за учебник английского. Иногда он ночью огородами пробирался в город Тернополь.

Илья бродил по улицам чужой для него страны, читая диковинные вывески, заходил на вокзал, опасливо поднимая воротник при виде перепоясанных портупеями милиционеров. Его пожелания в корне отличались от стремлений миллионов украинцев. Он смело грезил о войне между СССР и США.

То, что ядерный конфликт между сверхдержавами уничтожит миллионы людей, его волновало мало.

Сын быстро рос. И отец семейства решил окончательно перебрался на чердак, боясь, что отпрыск может невольно его выдать.

Слез с чердака и стал "героем"

Постепенно сын вырос и женился. Оберишин в щелочку наблюдал за "торжеством", как приходили в дом гости, как пили за здоровье родителей и как все многозначительно поглядывали в сторону дяди жениха — Василия, восседавшего на месте посаженого отца.

Шли годы, позади дома была вырыта могила на случай внезапной кончины мужа. Ее замаскировали под хранилище свеклы. А на случай ареста жена купила ему импортный костюм, не хотела, чтобы выводили из хаты в обносках.

В 80-х в Советском Союзе началась перестройка, которая привела к распаду страны. А в августе 91-го, услышав по радио весть о провозглашении независимости, Оберишин наконец-то слез с чердака и отправился в Тернополь в городской комитет "Народного руха".

В дальнейшем Оберишин занимал должность председателя областного филиала организации "Мемориал"**. Умер 11 ноября 2007 года.

* Запрещенная в России экстремистская организация.