"Росатом" рассказал о ситуации на АЭС "Бушер" после обстрела
"Росатом" рассказал о ситуации на АЭС "Бушер" после обстрела - РИА Новости, 28.02.2026
"Росатом" рассказал о ситуации на АЭС "Бушер" после обстрела
АЭС "Бушер" в Иране работает в обычном режиме, военные действия на её работе не сказались, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 28.02.2026
иран
"Росатом" рассказал о ситуации на АЭС "Бушер" после обстрела
"Росатом": АЭС "Бушер" в Иране работает в обычном режиме