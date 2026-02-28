Рейтинг@Mail.ru
21:08 28.02.2026
АЭС "Бушер" в Иране работает в обычном режиме, военные действия на её работе не сказались, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 28.02.2026
иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, в мире
Иран, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, В мире
"Росатом" рассказал о ситуации на АЭС "Бушер" после обстрела

"Росатом": АЭС "Бушер" в Иране работает в обычном режиме

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. АЭС "Бушер" в Иране работает в обычном режиме, военные действия на её работе не сказались, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Площадка АЭС "Бушер" в Иране на текущий момент (19.00 мск 28 февраля 2026 года) продолжает работать в обычном режиме, военная операция в регионе на деятельности никак не сказалась", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
ИранГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВ мире
 
 
