Рейтинг@Mail.ru
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/bron-2077324241.html
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле - РИА Новости, 28.02.2026
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле
Россияне с 1 марта будут вправе рассчитывать на полный возврат при отмене бронирования в гостинице до дня заезда, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T02:22:00+03:00
2026-02-28T02:22:00+03:00
сергей кривонос
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20260201/tovary-2071543185.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кривонос, госдума рф
Сергей Кривонос, Госдума РФ
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле

РИА Новости: при отмене брони в отеле до заезда с 1 марта вернут 100% средств

© iStock.com / PROMT8Девушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне с 1 марта будут вправе рассчитывать на полный возврат при отмене бронирования в гостинице до дня заезда, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
"С 1 марта 2026 года усиливается защита туриста. При отмене бронирования до дня заезда гражданин вправе рассчитывать на полный возврат предоплаты", - рассказал Кривоносов.
Депутат добавил, что при неявке или отмене в день заезда объект размещения может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.
По его словам, это устраняет практику чрезмерных удержаний и делает правила возврата единообразными для всех участников рынка.
Пункт выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России изменились правила возврата некоторых товаров
1 февраля, 13:38
 
Сергей КривоносГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала