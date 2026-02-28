https://ria.ru/20260228/bron-2077324241.html
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле - РИА Новости, 28.02.2026
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле
Россияне с 1 марта будут вправе рассчитывать на полный возврат при отмене бронирования в гостинице до дня заезда, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T02:22:00+03:00
2026-02-28T02:22:00+03:00
2026-02-28T02:22:00+03:00
сергей кривонос
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20260201/tovary-2071543185.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кривонос, госдума рф
Сергей Кривонос, Госдума РФ
В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле
РИА Новости: при отмене брони в отеле до заезда с 1 марта вернут 100% средств
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне с 1 марта будут вправе рассчитывать на полный возврат при отмене бронирования в гостинице до дня заезда, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
"С 1 марта 2026 года усиливается защита туриста. При отмене бронирования до дня заезда гражданин вправе рассчитывать на полный возврат предоплаты", - рассказал Кривоносов
.
Депутат добавил, что при неявке или отмене в день заезда объект размещения может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.
По его словам, это устраняет практику чрезмерных удержаний и делает правила возврата единообразными для всех участников рынка.