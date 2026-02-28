В ГД напомнили об изменении правил возврата денег при отмене брони в отеле

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россияне с 1 марта будут вправе рассчитывать на полный возврат при отмене бронирования в гостинице до дня заезда, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

"С 1 марта 2026 года усиливается защита туриста. При отмене бронирования до дня заезда гражданин вправе рассчитывать на полный возврат предоплаты", - рассказал Кривоносов

Депутат добавил, что при неявке или отмене в день заезда объект размещения может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.