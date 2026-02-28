Рейтинг@Mail.ru
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны
23:38 28.02.2026 (обновлено: 01:53 01.03.2026)
https://ria.ru/20260228/bpla-2077549433.html
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны
Министерство обороны Кувейта заявило об успешном перехвате БПЛА при атаке на военно-морскую базу Мухаммеда Аль-Ахмеда на юге страны. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
кувейт
в мире, сша, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны

Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на военно-морскую базу

ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Министерство обороны Кувейта заявило об успешном перехвате БПЛА при атаке на военно-морскую базу Мухаммеда Аль-Ахмеда на юге страны.
"Военно-морская база Мухаммеда Аль-Ахмеда подверглась атаке беспилотника. Системы ПВО успешно устранили угрозу", - говорится в сообщении кувейтского оборонного ведомства.
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам в Иране, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреСШАИранКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
