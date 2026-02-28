https://ria.ru/20260228/bpla-2077549433.html
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны
Министерство обороны Кувейта заявило об успешном перехвате БПЛА при атаке на военно-морскую базу Мухаммеда Аль-Ахмеда на юге страны. РИА Новости, 01.03.2026
Кувейт заявил об успешном перехвате БПЛА при атаке на базу на юге страны
