14:13 28.02.2026 (обновлено: 14:22 28.02.2026)
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских беспилотников
Средства ПВО за шесть часов уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских беспилотников

ПВО за шесть часов сбила 16 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства ПВО за шесть часов уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого февраля в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
РоссияКурская областьБелгородская областьБезопасность
 
 
