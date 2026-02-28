https://ria.ru/20260228/bpla-2077416207.html
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских беспилотников
Средства ПВО за шесть часов уничтожили 16 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:13:00+03:00
2026-02-28T14:13:00+03:00
2026-02-28T14:22:00+03:00
россия
курская область
белгородская область
безопасность
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских беспилотников
ПВО за шесть часов сбила 16 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями