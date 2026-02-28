https://ria.ru/20260228/bpla-2077317456.html
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ
Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на НПЗ в Каневском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T00:11:00+03:00
2026-02-28T00:11:00+03:00
2026-02-28T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ
Из-за падения обломков БПЛА в Каневском районе Кубани произошел пожар на НПЗ