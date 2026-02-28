Рейтинг@Mail.ru
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ - РИА Новости, 28.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 28.02.2026 (обновлено: 01:50 28.02.2026)
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ
Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на НПЗ в Каневском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 28.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край
Из-за падения обломков БПЛА на Кубани произошел пожар на НПЗ

Из-за падения обломков БПЛА в Каневском районе Кубани произошел пожар на НПЗ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на НПЗ в Каневском районе Кубани, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канала.
"В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе", — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет.
Как уточнили позднее в оперштабе, загорелся один из резервуаров и прилегающая к нему территория, пожар на площади в 150 "квадратов" тугаи 39 человек и 13 единиц техники.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло
