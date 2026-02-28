Рейтинг@Mail.ru
Израильский правительственный борт вылетел из страны - РИА Новости, 28.02.2026
16:29 28.02.2026 (обновлено: 16:32 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/bort-2077454967.html
Израильский правительственный борт вылетел из страны
Израильский правительственный борт вылетел из страны - РИА Новости, 28.02.2026
Израильский правительственный борт вылетел из страны
Израильский правительственный Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 28.02.2026
2026
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильский правительственный борт вылетел из страны

Израильский правительственный борт вылетел из страны и кружит над морем

© AP Photo / Leo CorreaВзрыв снаряда в Хайфе
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Leo Correa
Взрыв снаряда в Хайфе
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Израильский правительственный Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем, выяснило РИА Новости, изучив данные сервиса Flightradar.
Некоторые СМИ связывают номер 4X-ISR с Boeing 767-338ER, на котором может передвигаться премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Номера совпадают с тем судном, что видно на Flightradar. Израильская сторона еще именует это воздушное судно "Крылом Сиона".
Самолет вылетел в 14.08 из аэропорта Беэр-Шева и находится уже в воздухе более часа. Куда он направляется, не указано.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль
