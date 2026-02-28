https://ria.ru/20260228/bort-2077454967.html
Израильский правительственный борт вылетел из страны
Израильский правительственный борт вылетел из страны
Израильский правительственный Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильский правительственный борт вылетел из страны
