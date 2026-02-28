Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами

Далее Мерц, подражая манере Трампа разговаривать и приводя его цитаты на английском языке, сказал: "Он спросил: "Что вы сказали? 60 процентов?". Я ответил: "Да". "Я в это не верю" (ответ Трампа - ред.). Так что в понедельник я буду снова у него и покажу ему всё это с графиками".