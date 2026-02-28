Рейтинг@Mail.ru
Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами - РИА Новости, 28.02.2026
00:35 28.02.2026
Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами
Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами
в мире
германия
гессен
сша
дональд трамп
фридрих мерц
хдс/хсс
германия
гессен
сша
в мире, германия, гессен, сша, дональд трамп, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Гессен, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегальной миграцией

© REUTERS / Liesa JohannssenФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц передразнил Дональда Трампа, рассказывая о телефонном разговоре, в котором немецкий политик поведал американскому президенту об успехах борьбы ФРГ с нелегальной миграцией.
"В моём последнем или предпоследнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом я назвал ему эту цифру. Я сказал ему: "Мы сократили это (нелегальную миграцию - ред.) на 60 процентов", - рассказал Мерц в ходе предвыборного мероприятия в городе Фолькмарзен федеральной земли Гессен, его речь транслировалась в YouTube-канале партии ХДС.
Далее Мерц, подражая манере Трампа разговаривать и приводя его цитаты на английском языке, сказал: "Он спросил: "Что вы сказали? 60 процентов?". Я ответил: "Да". "Я в это не верю" (ответ Трампа - ред.). Так что в понедельник я буду снова у него и покажу ему всё это с графиками".
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Снегопад в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Белый дом пообещал продолжить депортацию нелегалов
В миреГерманияГессенСШАДональд ТрампФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
