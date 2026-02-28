https://ria.ru/20260228/bolnitsy-2077363187.html
28.02.2026

Больницы Израиля перешли на наивысший уровень готовности

Больницы Израиля получили указание перейти на наивысший уровень готовности, а также переместить деятельность в защищенные зоны, сообщило министерство...
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Больницы Израиля получили указание перейти на наивысший уровень готовности, а также переместить деятельность в защищенные зоны, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
"В связи со сложной ситуацией... оперативный штаб минздрава начал работу около часа назад. Генеральный директор минздрава дал указание всем больницам повысить уровень готовности до наивысшего, переместить деятельность в защищенные зоны и подземные комплексы в соответствии с предварительными указаниями и предварительной подготовкой больниц и всей системы", - говорится в сообщении для прессы.
Отмечается, что больницы прекращают оказание амбулаторной и несрочной помощи.
Министерство здравоохранения также дало указание больницам выписывать пациентов, не нуждающихся в госпитализации.