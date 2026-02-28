Рейтинг@Mail.ru
Больницы Израиля перешли на наивысший уровень готовности - РИА Новости, 28.02.2026
10:38 28.02.2026
Больницы Израиля перешли на наивысший уровень готовности
Больницы Израиля перешли на наивысший уровень готовности
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Больницы Израиля перешли на наивысший уровень готовности

Больницы Израиля перешли на наивысший уровень готовности после ударов по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Больницы Израиля получили указание перейти на наивысший уровень готовности, а также переместить деятельность в защищенные зоны, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
«
"В связи со сложной ситуацией... оперативный штаб минздрава начал работу около часа назад. Генеральный директор минздрава дал указание всем больницам повысить уровень готовности до наивысшего, переместить деятельность в защищенные зоны и подземные комплексы в соответствии с предварительными указаниями и предварительной подготовкой больниц и всей системы", - говорится в сообщении для прессы.
Отмечается, что больницы прекращают оказание амбулаторной и несрочной помощи.
Министерство здравоохранения также дало указание больницам выписывать пациентов, не нуждающихся в госпитализации.
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
