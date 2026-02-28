Рейтинг@Mail.ru
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20 - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/boliviya-2077349299.html
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20 - РИА Новости, 28.02.2026
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20
Число жертв в результате инцидента с военным самолетом в Боливии выросло до 20, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:30:00+03:00
2026-02-28T09:30:00+03:00
в мире
боливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077325301_0:316:721:721_1920x0_80_0_0_4aa0e8df98a43e3358b8d62eaf557c8f.jpg
https://ria.ru/20260228/dengi-2077332403.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077325301_0:248:721:788_1920x0_80_0_0_7fe8d53e6909d9118d28775daaf528ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия
В мире, Боливия
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20

Число жертв после инцидента с военным самолетом в Боливии выросло до 20

© РИА НовостиПоследствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости
Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число жертв в результате инцидента с военным самолетом в Боливии выросло до 20, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Ранее глава минздрава страны Марсела Флорес сообщила о 15 погибших и 28 пострадавших в результате аварии с самолетом. Директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола сообщил, что военный самолет, прибывший с новыми банкнотами, предназначенными для пополнения Центрального банка Боливии, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.
"По меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения боливийского военного грузового самолета недалеко от столицы Ла-Паса", - пишет агентство.
Военная полиция в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: полиция Боливии сжигает пачки денег, выпавшие из разбившегося самолета
05:09
 
В миреБоливия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала