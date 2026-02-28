https://ria.ru/20260228/boliviya-2077349299.html
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20 - РИА Новости, 28.02.2026
Число жертв после инцидента с самолетом в Боливии выросло до 20
Число жертв в результате инцидента с военным самолетом в Боливии выросло до 20, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 28.02.2026
Число жертв после инцидента с военным самолетом в Боливии выросло до 20