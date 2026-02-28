СМИ: BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания

БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей из-за повышенного риска возгорания, сообщила газета Немецкий автоконцерн BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей из-за повышенного риска возгорания, сообщила газета Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ.

"Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания, из них 29 441 - в Германии", - пишет издание.

Под отзыв попадают модели i5 и i7, 5-я и 7-я серии и M5, выпущенные в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года.