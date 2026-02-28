https://ria.ru/20260228/bmw-2077335356.html
СМИ: BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания
СМИ: BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Немецкий автоконцерн BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей из-за повышенного риска возгорания, сообщила газета Münchner Merkur со ссылкой на данные... РИА Новости, 28.02.2026
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости.
Немецкий автоконцерн BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей из-за повышенного риска возгорания, сообщила газета Münchner Merkur
со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ.
"Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания, из них 29 441 - в Германии", - пишет издание.
Под отзыв попадают модели i5 и i7, 5-я и 7-я серии и M5, выпущенные в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года.
Немецкий автоконцерн 11 февраля отозвал 575 тысяч машин из-за повышенного риска возгорания, вызванного неисправностью стартера. Прошлой осенью производитель был вынужден отозвать сотни тысяч автомобилей по схожей причине.