Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
12:53 28.02.2026
Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Стоимость биткоина в субботу снижается примерно на 6%, до 63,5 тысячи долларов, на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в субботу снижается примерно на 6%, до 63,5 тысячи долларов, на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.48 мск дешевел на 5,81% за сутки - до 63 556,8 доллара. До новостей об ударе Израиля по Ирану показатель составлял порядка 65,5 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина уменьшалась на 5,79% - в среднем до 63 569,3 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Стоимость биткоина упала на десять процентов
4 марта 2025, 08:23
 
