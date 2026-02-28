Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в субботу снижается примерно на 6%, до 63,5 тысячи долларов, на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.48 мск дешевел на 5,81% за сутки - до 63 556,8 доллара. До новостей об ударе Израиля по Ирану показатель составлял порядка 65,5 тысячи долларов.