https://ria.ru/20260228/bitkoin-2077395747.html
Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Стоимость биткоина в субботу снижается примерно на 6%, до 63,5 тысячи долларов, на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:53:00+03:00
2026-02-28T12:53:00+03:00
2026-02-28T12:53:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/23/1512272350_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_868d27ea1d779f9a93a7ca7e85a18193.jpg
https://ria.ru/20250304/bitkoin-2002890858.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/23/1512272350_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9aee892d26500dd27278f2b4fa8449ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Стоимость биткоина снижается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Стоимость биткоина снизилась до $63,5 тысячи на фоне ударов по Ирану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в субботу снижается примерно на 6%, до 63,5 тысячи долларов, на фоне эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп
заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана
. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
, это совместная операция двух стран.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.48 мск дешевел на 5,81% за сутки - до 63 556,8 доллара. До новостей об ударе Израиля по Ирану показатель составлял порядка 65,5 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина уменьшалась на 5,79% - в среднем до 63 569,3 доллара. Динамика также приводится за сутки.