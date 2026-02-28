Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники спасают мирных жителей правобережья Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 28.02.2026
Российские беспилотники спасают мирных жителей правобережья Днепра
Российские беспилотники спасают мирных жителей правобережья Днепра - РИА Новости, 28.02.2026
Российские беспилотники спасают мирных жителей правобережья Днепра
Операторы российских БПЛА по возможности оказывают помощь населению оккупированного Киевом правого берега Днепра, спасая мирных жителей от мародерства боевиков... РИА Новости, 28.02.2026
Российские беспилотники спасают мирных жителей правобережья Днепра

РИА Новости: БПЛА РФ спасают жителей правого берега Днепра от мародеров ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Операторы российских БПЛА по возможности оказывают помощь населению оккупированного Киевом правого берега Днепра, спасая мирных жителей от мародерства боевиков ВСУ и насильственной мобилизации украинских военкомов (ТЦК), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Российским операторам БПЛА, работающим по правому берегу Днепра, часто приходится наблюдать нападения боевиков ВСУ и других украинских силовиков на мирное население оккупированной части Херсонской области. Когда у беспилотчиков есть такая возможность, они стараются оказать помощь мирным, атакуя всушников. Были случаи, когда российские дальние FPV-дроны отгоняли мародеров ВСУ от частных домов, а бывало, что наносили удар по машинам ТЦК или украинской нацгвардии", - сказал агентству представитель российского силового ведомства.
По словам собеседника агентства, помимо защиты и противостояния украинским силовикам, операторы БПЛА оказывают гуманитарную помощь нуждающимся.
"Были случаи, когда операторы БПЛА сбрасывали питьевую воду и сухпайки для оказавшихся в изоляции пенсионеров, проживающих в отдаленных селах правобережья. Бойцы вообще оказывают максимально возможную поддержку населению - и практическую, и даже моральную. Так, российский дрон однажды пронес над Херсоном флаг РФ чем вызвал много позитивных откликов у местных", - подытожили в силовой структуре.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
