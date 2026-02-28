ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Операторы российских БПЛА по возможности оказывают помощь населению оккупированного Киевом правого берега Днепра, спасая мирных жителей от мародерства боевиков ВСУ и насильственной мобилизации украинских военкомов (ТЦК), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Российским операторам БПЛА, работающим по правому берегу Днепра, часто приходится наблюдать нападения боевиков ВСУ и других украинских силовиков на мирное население оккупированной части Херсонской области. Когда у беспилотчиков есть такая возможность, они стараются оказать помощь мирным, атакуя всушников. Были случаи, когда российские дальние FPV-дроны отгоняли мародеров ВСУ от частных домов, а бывало, что наносили удар по машинам ТЦК или украинской нацгвардии", - сказал агентству представитель российского силового ведомства.
По словам собеседника агентства, помимо защиты и противостояния украинским силовикам, операторы БПЛА оказывают гуманитарную помощь нуждающимся.
"Были случаи, когда операторы БПЛА сбрасывали питьевую воду и сухпайки для оказавшихся в изоляции пенсионеров, проживающих в отдаленных селах правобережья. Бойцы вообще оказывают максимально возможную поддержку населению - и практическую, и даже моральную. Так, российский дрон однажды пронес над Херсоном флаг РФ чем вызвал много позитивных откликов у местных", - подытожили в силовой структуре.
