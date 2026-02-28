https://ria.ru/20260228/bespilotniki-2077337718.html
ПВО ночью сбила 97 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 97 дронов ВСУ над семью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.02.2026
