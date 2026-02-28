https://ria.ru/20260228/bashnya-2077532483.html
В Нью-Йорке оцепили башню Трампа
28.02.2026
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Силовики оцепили подходы к башне президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке на фоне ударов Израиля и Штатов против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу полиция
Нью-Йорка
сообщала, что на фоне атаки против
Ирана
усиливает патрулирование в городе, в том числе вблизи дипломатических и религиозных объектов.
Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.
Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.
Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.
Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.
Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.
Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.
По состоянию на 13.30 (21.30 мск), полиция и службы безопасности перекрыли подходы к зданию, выставив заграждения.
Некоторых, вероятно, сотрудников, работающих в здании, пропускают, зевак и туристов - направляют в обход.
Протестующих возле башни корреспондент РИА Новости не встретил. Тем не менее, в 14.00 (22.00 мск) анонсирован митинг против действий
США
в Иране. Ожидается, что он пройдет на Таймс-сквер.
США и
Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по
Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе
Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между
Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в
Женеве
при посредничестве
Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В
Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.