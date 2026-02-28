https://ria.ru/20260228/bahrejn-2077391843.html
В Бахрейне центр обслуживания флота США подвергся ракетному обстрелу
Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, передает агентство BNA со ссылкой на национальный центр коммуникаций. РИА Новости, 28.02.2026
Ракетный обстрел центра обслуживания Пятого флота США в Бахрейне
Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, передает местное агентство BNA. Видео, предположительно, последствий удара публикуют в соцсетях.
В Бахрейне центр обслуживания флота США подвергся ракетному обстрелу
BNA: центр обслуживания флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу