В Бахрейне центр обслуживания флота США подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 28.02.2026
12:38 28.02.2026 (обновлено: 13:26 28.02.2026)
В Бахрейне центр обслуживания флота США подвергся ракетному обстрелу
Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, передает агентство BNA со ссылкой на национальный центр коммуникаций. РИА Новости, 28.02.2026
Ракетный обстрел центра обслуживания Пятого флота США в Бахрейне
Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, передает местное агентство BNA. Видео, предположительно, последствий удара публикуют в соцсетях.
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу, передает агентство BNA со ссылкой на национальный центр коммуникаций.
"Центр обслуживания Пятого флота США подвергся ракетному обстрелу", - говорится в публикации.
По данным Fox News, жертв в результате этого удара не было.
Как сообщило агентство Fars, Иран в ответ на атаку США и Израиля обстрелял ракетами четыре американские базы на Ближнем Востоке: в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
