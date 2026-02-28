Рейтинг@Mail.ru
Ространснадзор начал проверку Azur Air из-за задержек рейсов
28.02.2026
Ространснадзор начал проверку Azur Air из-за задержек рейсов
Ространснадзор начал проверку крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air из‑за нарушений, она продлится до 5 марта, сообщило ведомство. РИА Новости, 28.02.2026
Ространснадзор начал проверку Azur Air из-за задержек рейсов

Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ространснадзор начал проверку крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air из‑за нарушений, она продлится до 5 марта, сообщило ведомство.
"Ространснадзор начал проверку авиакомпании Azur Air из‑за выявленных нарушений. <...> Срок проведения проверки — до 5 марта. По итогам проверки будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством РФ. При подтверждении нарушений к авиакомпании могут быть применены санкции", — говорится в сообщении.
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Azur Air, Экономика
 
 
