28.02.2026
09:39 28.02.2026
Придорожные АЗС с 1 марта будут оснащать зарядками для электромобилей
Придорожные АЗС с 1 марта будут оснащать зарядками для электромобилей
россия, авто
Придорожные АЗС с 1 марта будут оснащать зарядками для электромобилей

Электрохаб "Лефортовский" в Москве
Электрохаб "Лефортовский" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Придорожные автозаправочные станции (АЗС), которые будут вводиться в эксплуатацию в России после 1 марта, необходимо оснащать зарядными станциями постоянного тока с мощностью не менее 44 киловатт, напомнил в беседе с РИА Новости генеральный директор компании Sitronics Electro Андрей Гурленов.
"С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 44 кВт", - сказал Гурленов.
Он подчеркнул, что данное обязательство распространяется исключительно на новые АЗС, вводимые в эксплуатацию после 1 марта, которые в основном располагаются на трассах.
"Это десятки - максимум сотни локаций. Поэтому пока что говорить о новой волне установок электрозаправочных станций на АЗС преждевременно", - добавил топ-менеджер.
Гурленов отметил, что производители готовы обеспечить необходимый объем. Однако обратил внимание, что стоимость технологического присоединения может достигать нескольких миллионов рублей.
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
20 февраля, 12:41
На заводе "Москвич" запустили производство электромобилей UMO
20 февраля, 12:41
 
