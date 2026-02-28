Придорожные АЗС с 1 марта будут оснащать зарядками для электромобилей

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Придорожные автозаправочные станции (АЗС), которые будут вводиться в эксплуатацию в России после 1 марта, необходимо оснащать зарядными станциями постоянного тока с мощностью не менее 44 киловатт, напомнил в беседе с РИА Новости генеральный директор компании Sitronics Electro Андрей Гурленов.

"С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 44 кВт", - сказал Гурленов.

Он подчеркнул, что данное обязательство распространяется исключительно на новые АЗС, вводимые в эксплуатацию после 1 марта, которые в основном располагаются на трассах.

"Это десятки - максимум сотни локаций. Поэтому пока что говорить о новой волне установок электрозаправочных станций на АЗС преждевременно", - добавил топ-менеджер.