Аналитики спрогнозировали будущее западного автопрома

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Автомобилестроение в Германии и других странах Запада вряд ли полностью исчезнет к концу этого десятилетия, несмотря на жесткую конкуренцию с китайскими машинами, однако оно может либо "усохнуть" из-за негибкости производства и дороговизны, либо трансформироваться исходя из потребностей рынка, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Немецкое автомобилестроение к 2030 году вряд ли полностью исчезнет, но вот усохнуть оно вполне может "благодаря" его слабым сторонам - инерционности внедрения новых разработок, негибкости производства и дороговизне машин", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Трофименко добавляет, что немцы были стратегически готовы к трансформации и они не впервые проходят такой процесс. Он напомнил, что тот же BMW раньше производил двигатели для самолетов, потом перешел на двигатели для мотоциклов и сами мотоциклы, и только потом - на автомобили. "Наверняка они как-то смогут перестроиться, перейти на автомобили, допустим, какого-то шеринга, вообще какие-то альтернативные транспортные средства", - отметил депутат.