Аналитики спрогнозировали будущее западного автопрома

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Автомобилестроение в Германии и других странах Запада вряд ли полностью исчезнет к концу этого десятилетия, несмотря на жесткую конкуренцию с китайскими машинами, однако оно может либо "усохнуть" из-за негибкости производства и дороговизны, либо трансформироваться исходя из потребностей рынка, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Немецкое автомобилестроение к 2030 году вряд ли полностью исчезнет, но вот усохнуть оно вполне может "благодаря" его слабым сторонам - инерционности внедрения новых разработок, негибкости производства и дороговизне машин", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Он отметил, что немецкие авто потеснили более дешевые и не уступающие по качеству азиатские бренды. Депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Толмачев добавил, что в прошлом году немецкие компании выпустили около 4 миллионов машин, американские - 10 миллионов, а китайские - почти 35 миллионов. "Доля автопрома в экономике Германии, европейского лидера отрасли, сократилась в четыре раза за 15 лет с "жирного" 2010 года до "тощего" 2025-го", - уточнил Толмачев.
По мнению Хазанова, перед немецким автопромом стоит дилемма: выжить или умереть, оставшись только в музеях, подобно динозаврам. Эксперт ждет, что BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen будут постепенно сдавать свои позиции на глобальном рынке, уступая конкурентам из стран Азии, и новости о закрытиях заводов и банкротствах еще появятся.
Давление, под которым находится автопром Германии, подтверждается данными финансовых отчетностей, отмечает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Тем не менее она не ждет полного прекращения деятельности немецких автопроизводителей, но считает, что они могут прекратить производство некоторых марок, продать их другим игрокам рынка, также возможны слияния или кооперация с китайцами. "В любом случае марки BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, скорее всего, сохранятся", - добавила Прикладова.
Поможет выжить европейскому автопрому и поддержка правительства - в Германии и Франции производителей поддерживают льготами, субсидиями, внедрением инновационных технологий, чтобы они выдержали конкуренцию с Китаем. Также европейцы, как и США, ввели пошлины на китайские машины, добавляет депутат Толмачев. А еще, с учетом сложного финансового положения, производители машин, скорее всего, будут развивать сотрудничество со сторонними компаниями, например, производителями батарей, разработчиками "умных систем", считает Прикладова.
Кроме того, европейские производители могут уйти и "в какую-то нишевую историю и диверсифицировать бизнес в другие сегменты", считает директор Центра исследований "Умного города" факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко. "Города сейчас больше ориентируются на общественный транспорт... В Европе, скорее всего, действительно, будут переходить от владения личным автомобилем к каким-то схемам мобильности как услугам. Например, шеринговым сервисам", - отмечает он.
Трофименко добавляет, что немцы были стратегически готовы к трансформации и они не впервые проходят такой процесс. Он напомнил, что тот же BMW раньше производил двигатели для самолетов, потом перешел на двигатели для мотоциклов и сами мотоциклы, и только потом - на автомобили. "Наверняка они как-то смогут перестроиться, перейти на автомобили, допустим, какого-то шеринга, вообще какие-то альтернативные транспортные средства", - отметил депутат.
Что касается американского автопрома, то в условиях давления азиатских производителей ему может быть проще, поскольку не так остро стоит вопрос себестоимости, как в ЕС из-за энергетической безопасности. Некоторое давление оказывает тарифная политика США в отношении Мексики, считает Прикладова. А из-за отказа от зеленого перехода традиционные автомобили с ДВС еще долго будут доминировать на рынке Штатов, добавил Трофименко.
Падение автопрома - следствие крупного кризиса, в который Европа загнала себя сама, в том числе антироссийской политикой, подчеркивает Толмачев. Из-за санкций против России Европа осталась без доступного сырья и топлива. А Америка фактически обрубила поставки автомобилей пошлинами. "Вдобавок США переманили инженеров и производственников, оставляя немцев и французов без рабочих рук и творческих умов... Немецкий, французский, американский автопром пока не умрут, но прежними тоже не будут, и надежд на возвращение к былой славе сегодня не предвидится", - заключил депутат.
