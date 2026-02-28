"Автодор" проведет плановую индексацию тарифов на проезд по платным трассам

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" со 2 марта проведет ежегодную плановую индексацию тарифов за проезд по сети своих платных трасс, следует из сообщения компании. При этом она указала, что тарифы останутся "существенно ниже" предельных значений, допустимых по законодательству.

"Со 2 марта 2026 года госкомпания "Автодор" вводит новые абонементы на проезд по участку трассы М-12 "Восток" в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог государственной компании", - говорится на сайте "Автодора".

Так, со 2 марта стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 "Дон" для легковых автомобилей составит 5 040 рублей с понедельника по четверг и 6 090 рублей с пятницы по воскресенье. Для грузовых автомобилей проезд будет стоить 14 200 рублей в любой день.

По М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга проехать на легковушке с понедельника по четверг можно будет за 3 900 рублей, а с пятницы по воскресенье - за 4 200 рублей. Водителям грузовиков проезд с понедельника по четверг обойдется в 7 800 рублей, а с пятницы по воскресенье - в 8 770 рублей.

Стоимость проезда от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 "Восток" в любой день составит 5 250 рублей для легковых машин и 11 783 рубля для грузовиков. От Казани до Екатеринбурга проезд на легковушке будет стоить 2 672 рубля, а на грузовой машине - 6 492 рубля.

Проехать весь ЦКАД со 2 марта можно будет за 2 381 рубль на легковушке и за 6 836 рублей - на грузовике.

Как отметили в госкомпании, на ряде социально значимых участков тарифы останутся на прежнем уровне. Индексация не затронет обходы Нижнекамска и Набережных Челнов, обход Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкирии на М-12 "Восток" и участок с 65-го по 86-й километр трассы М-3 "Украина" в Московской области.