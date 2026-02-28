Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке отменили 29 рейсов, зарубежные - 31, около 80% отмененных рейсов - в ОАЭ и обратно, сообщили в Росавиации.