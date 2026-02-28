Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
19:36 28.02.2026 (обновлено: 20:07 28.02.2026)
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
ближний восток, оаэ, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Ближний Восток, ОАЭ, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Росавиация сообщила об отмене 60 рейсов из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке отменили 29 рейсов, зарубежные - 31, около 80% отмененных рейсов - в ОАЭ и обратно, сообщили в Росавиации.
"По данным на 17.00 МСК, в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, иностранные - 31 рейс. Большинство отмененных (около 80%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Росавиация выпустила рекомендации для полетов на Ближний Восток
Вчера, 13:27
 
ТуризмБлижний ВостокОАЭРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
