https://ria.ru/20260228/aviakompanii-2077500670.html
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Российские авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке отменили 29 рейсов, зарубежные - 31, около 80% отмененных рейсов - в ОАЭ и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:36:00+03:00
2026-02-28T19:36:00+03:00
2026-02-28T20:07:00+03:00
туризм
ближний восток
оаэ
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077470993_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_90ede35adda9ffb9e734663edf493cfb.jpg
https://ria.ru/20260228/rosaviatsija-2077405286.html
ближний восток
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077470993_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_dde19a0fdc8c1b1b0d6f59593d20178c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, оаэ, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Ближний Восток, ОАЭ, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Авиакомпании отменили 60 рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Росавиация сообщила об отмене 60 рейсов из-за закрытия неба на Ближнем Востоке