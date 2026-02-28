В АТОР рассказали об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Все происходит в штатном режиме. Пока", - ответила Ломидзе на вопрос о том, как проходит отдых туристов на фоне эскалации в регионе.
По ее словам, сведений о пострадавших среди россиян нет. Также нет необходимости в эвакуации туристов, добавила она.
Туроператоры размещают своих клиентов, чей вылет из стран Персидского залива пока откладывается, в отелях.
"В свою очередь, туристам, которые планировали отправиться на отдых из России в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона в ближайшие 2-3 дня, предлагаются альтернативные варианты", - заключила Ломидзе.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.