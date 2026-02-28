Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока
15:41 28.02.2026 (обновлено: 16:20 28.02.2026)
В АТОР рассказали об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока
В АТОР рассказали об отдыхе россиян в странах Ближнего Востока

АТОР: отдых россиян в странах Ближнего Востока проходит штатно

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Отдых россиян в странах Ближнего Востока пока проходит штатно, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Очевидец рассказала про момент первого удара по Дохе
Вчера, 15:37
"Все происходит в штатном режиме. Пока", - ответила Ломидзе на вопрос о том, как проходит отдых туристов на фоне эскалации в регионе.
По ее словам, сведений о пострадавших среди россиян нет. Также нет необходимости в эвакуации туристов, добавила она.
Туроператоры размещают своих клиентов, чей вылет из стран Персидского залива пока откладывается, в отелях.
"В свою очередь, туристам, которые планировали отправиться на отдых из России в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона в ближайшие 2-3 дня, предлагаются альтернативные варианты", - заключила Ломидзе.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
Вчера, 13:33
Росавиация сообщала, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российские туристы на Ближнем Востоке: что известно к этому часу
Вчера, 15:16
 
