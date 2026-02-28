https://ria.ru/20260228/ator-2077412248.html
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов - РИА Новости, 28.02.2026
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов
Порядка 2 тысяч российских туристов в настоящее время находятся в Катаре, Омане и Бахрейне, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:57:00+03:00
2026-02-28T13:57:00+03:00
2026-02-28T13:57:00+03:00
оман
бахрейн
ближний восток
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397659_0:255:3071:1982_1920x0_80_0_0_5fbe7ffc87b99136a1bcc59015df09e1.jpg
https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html
оман
бахрейн
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397659_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_803718c34429f37fedb4afa320af72e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, бахрейн, ближний восток, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Оман, Бахрейн, Ближний Восток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов
АТОР: в Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов