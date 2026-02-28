Рейтинг@Mail.ru
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов - РИА Новости, 28.02.2026
13:57 28.02.2026
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов - РИА Новости, 28.02.2026
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов
Порядка 2 тысяч российских туристов в настоящее время находятся в Катаре, Омане и Бахрейне, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 28.02.2026
В Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов

АТОР: в Катаре, Омане и Бахрейне находятся около двух тысяч российских туристов

© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Порядка 2 тысяч российских туристов в настоящее время находятся в Катаре, Омане и Бахрейне, сообщила в субботу Ассоциация туроператоров (АТОР).
В сообщении в Telegram-канале АТОР указано, что по их предварительной оценке, сейчас на Ближнем Востоке находятся десятки тысяч российских туристов.
"Катар - около 1 000, Оман - около 700, Бахрейн - около 300", - указано в сообщении.
В АТОР также добавили, что данные уточняются.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Российские туристы на границе Израиля и Иордании - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля
17 июня 2025, 08:00
 
