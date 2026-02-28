Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях появились видео атаки БПЛА в районе Бурдж-Халифы - РИА Новости, 28.02.2026
21:18 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ataka-2077524748.html
В соцсетях появились видео атаки БПЛА в районе Бурдж-Халифы
в мире, сша, иран, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана

В соцсетях появились видео атаки БПЛА в районе Бурдж-Халифы

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В социальных сетях распространяются видеокадры, на которых запечатлен удар беспилотника в непосредственной близости от самого высокого здания в мире - небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, выяснил корреспондент РИА Новости.
На кадрах видно, как система ПВО сбивает дрон в небе рядом с башней. Кроме того, в соцсетях появились видеокадры пожара на надземном променаде около Бурдж-Халифы.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о новых взрывах в Дубае.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В том числе серия взрывов прогремела в Дубае.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
 
