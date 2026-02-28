Число пострадавших от БПЛА в белгородском поселке выросло до двух

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа увеличилось до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в областную клиническую больницу за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. У нее диагностировали баротравму, лечение она продолжит в стационаре.