Число пострадавших от БПЛА в белгородском поселке выросло до двух - РИА Новости, 28.02.2026
19:48 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ataka-2077503182.html
Число пострадавших от БПЛА в белгородском поселке выросло до двух
Число пострадавших от БПЛА в белгородском поселке выросло до двух
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
2026
Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа увеличилось до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал, что женщина получила баротравму в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в Разумном.
"Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородского округа увеличилось до двух человек", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Губернатор уточнил, что в областную клиническую больницу за медицинской помощью обратилась еще одна женщина. У нее диагностировали баротравму, лечение она продолжит в стационаре.
