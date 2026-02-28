Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Афганская армия за два последних дня провела масштабные ответные операции в различных районах вдоль линии Дюранда - условной границы между Афганистаном и Пакистаном, в которых пакистанская сторона потеряла 110 человек убитыми и 68 ранеными, сообщает в субботу министерство обороны Афганистана.