Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток
23:26 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/armija-2077547116.html
Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток
Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток - РИА Новости, 28.02.2026
Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток
Афганская армия за два последних дня провела масштабные ответные операции в различных районах вдоль линии Дюранда - условной границы между Афганистаном и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:26:00+03:00
2026-02-28T23:26:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/49/1500624984_0:226:5462:3298_1920x0_80_0_0_d30da7d9c3e56fe1f553cc415a7b6480.jpg
https://ria.ru/20260227/anpiloga-2077260661.html
афганистан
пакистан
в мире, афганистан, пакистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток

Афганистан сообщил, что Пакистан за два дня потерял в боях 110 человек

© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel KitandweСолдат афганской армии
Солдат афганской армии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : United States Marine Corps/ Staff Sgt. Ezekiel Kitandwe
Солдат афганской армии. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Афганская армия за два последних дня провела масштабные ответные операции в различных районах вдоль линии Дюранда - условной границы между Афганистаном и Пакистаном, в которых пакистанская сторона потеряла 110 человек убитыми и 68 ранеными, сообщает в субботу министерство обороны Афганистана.
"За последние два дня силы Исламского Эмирата Афганистан провели масштабные и мощные контратаки против врага в различных точках вдоль условной границы - линии Дюранда. В ходе этих операций было захвачено 27 пакистанских военных постов, убито 110 пакистанских военных", - заявил представителям СМИ пресс-секретарь и глава департамента информации и стратегических публикаций министерства национальной обороны Афганистана Энаятулла Хваразми. Он добавил, что еще 68 военных были ранены.
"Некоторые важные военные центры и объекты на территории Пакистана были атакованы с использованием беспилотников, в результате чего десятки пакистанских военнослужащих были убиты и ранены", - цитирует слова военного Telegram-канал "Сэда-е Афган".
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан и Пакистан не заинтересованы в конфликте, заявил эксперт
27 февраля, 18:43
 
В миреАфганистанПакистанВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
