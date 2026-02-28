Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Афганская армия за два последних дня провела масштабные ответные операции в различных районах вдоль линии Дюранда - условной границы между Афганистаном и Пакистаном, в которых пакистанская сторона потеряла 110 человек убитыми и 68 ранеными, сообщает в субботу министерство обороны Афганистана.
"За последние два дня силы Исламского Эмирата Афганистан провели масштабные и мощные контратаки против врага в различных точках вдоль условной границы - линии Дюранда. В ходе этих операций было захвачено 27 пакистанских военных постов, убито 110 пакистанских военных", - заявил представителям СМИ пресс-секретарь и глава департамента информации и стратегических публикаций министерства национальной обороны Афганистана Энаятулла Хваразми. Он добавил, что еще 68 военных были ранены.
"Некоторые важные военные центры и объекты на территории Пакистана были атакованы с использованием беспилотников, в результате чего десятки пакистанских военнослужащих были убиты и ранены", - цитирует слова военного Telegram-канал "Сэда-е Афган".
