https://ria.ru/20260228/armija-2077407743.html
Все командование ВС Ирана живо, пишет Mehr - РИА Новости, 28.02.2026
Все командование армии вооруженных сил Ирана живо после атак США и Израиля, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на армию Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:39:00+03:00
2026-02-28T13:39:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d64995165b10173417b1287df4b3798.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101289_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e84e9002d702562e6f3744fda09d837a.jpg
Mehr: все командование ВС Ирана живо после ударов США и Израиля