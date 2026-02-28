Рейтинг@Mail.ru
Все командование ВС Ирана живо, пишет Mehr - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 28.02.2026 (обновлено: 13:56 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/armija-2077407743.html
Все командование ВС Ирана живо, пишет Mehr
Все командование ВС Ирана живо, пишет Mehr - РИА Новости, 28.02.2026
Все командование ВС Ирана живо, пишет Mehr
Все командование армии вооруженных сил Ирана живо после атак США и Израиля, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на армию Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:39:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d64995165b10173417b1287df4b3798.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077101289_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e84e9002d702562e6f3744fda09d837a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, иран, в мире, сша, израиль
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, В мире, США, Израиль
Все командование ВС Ирана живо, пишет Mehr

Mehr: все командование ВС Ирана живо после ударов США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Все командование армии вооруженных сил Ирана живо после атак США и Израиля, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на армию Ирана.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Все командование армии вооруженных сил Ирана живо", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:04
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИранВ миреСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала