Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России - РИА Новости, 28.02.2026
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для ее нацбезопасности страны, заявил в... РИА Новости, 28.02.2026
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
Посол Корчунов: военная инфраструктура НАТО в Арктике является угрозой для РФ