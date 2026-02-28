Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для ее нацбезопасности страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.