28.02.2026
06:41 28.02.2026
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России
Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для ее нацбезопасности страны, заявил в... РИА Новости, 28.02.2026
россия, норвегия, европа, николай корчунов, нато
Россия, Норвегия, Европа, Николай Корчунов, НАТО
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России

Посол Корчунов: военная инфраструктура НАТО в Арктике является угрозой для РФ

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для ее нацбезопасности страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России", - сказал Корчунов агентству, отвечая на вопрос, как миссия альянса "Арктический страж" отражается на безопасности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Посол заявил о наличии у России ответа на угрозы морским коммуникациям
06:25
 
РоссияНорвегияЕвропаНиколай КорчуновНАТО
 
 
