https://ria.ru/20260228/ariel-2077487482.html
В Челябинске прошло прощание с главой ансамбля "Ариэль"
В Челябинске прошло прощание с главой ансамбля "Ариэль" - РИА Новости, 28.02.2026
В Челябинске прошло прощание с главой ансамбля "Ариэль"
Прощание с руководителем челябинского вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростиславом Геппом, скончавшимся на 75-м году жизни, прошло в Челябинске в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:35:00+03:00
2026-02-28T18:35:00+03:00
2026-02-28T18:35:00+03:00
культура
челябинск
челябинская область
россия
ростислав гепп
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076572132_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d96b4a3f3649df0ee54ad23f6f0b08da.jpg
челябинск
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076572132_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_fd1dc633c415a513f2cc40ba6b6626ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, россия, ростислав гепп, общество
Культура, Челябинск, Челябинская область, Россия, Ростислав Гепп, Общество
В Челябинске прошло прощание с главой ансамбля "Ариэль"
РИА Новости: сотни людей пришли проститься с лидером ансамбля "Ариэль" Геппом
ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев - РИА Новости. Прощание с руководителем челябинского вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростиславом Геппом, скончавшимся на 75-м году жизни, прошло в Челябинске в субботу, пришли сотни людей, сообщил РИА Новости солист ВИА "Ариэль" Александр Тибелиус.
Пресс-служба правительства региона в среду сообщила, что руководитель знаменитого челябинского вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп скончался на 75-м году жизни. ВИА "Ариэль" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщал, что прощание запланировано на 28 февраля, похоронен Гепп будет на Преображенском кладбище Челябинска.
"Музыкальное сообщество было широко представлено. Я был уже позже (на церемонии прощания - ред.), но видел практически всех профессиональных музыкантов Челябинска, в частности художественного руководителя "Уральского диксиленда" Валерия Сундарева. Известные челябинские музыканты - Александр Ланге и Леонард Спадавеки. И многие-многие другие", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сотни, возможно, тысячи людей пришли проститься с Геппом.
Министерство культуры региона уточняло, что музыкант ушел из жизни 24 февраля. С 1989 года он возглавлял челябинский коллектив ансамбля "Ариэль", виртуозно играл на флейте и клавишных. Внес неоценимый вклад в культуру Челябинской области и России.