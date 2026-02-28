В Челябинске прошло прощание с главой ансамбля "Ариэль"

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев - РИА Новости. Прощание с руководителем челябинского вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростиславом Геппом, скончавшимся на 75-м году жизни, прошло в Челябинске в субботу, пришли сотни людей, сообщил РИА Новости солист ВИА "Ариэль" Александр Тибелиус.

Пресс-служба правительства региона в среду сообщила, что руководитель знаменитого челябинского вокально-инструментального ансамбля "Ариэль" Ростислав Гепп скончался на 75-м году жизни. ВИА "Ариэль" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщал, что прощание запланировано на 28 февраля, похоронен Гепп будет на Преображенском кладбище Челябинска.

"Музыкальное сообщество было широко представлено. Я был уже позже (на церемонии прощания - ред.), но видел практически всех профессиональных музыкантов Челябинска, в частности художественного руководителя "Уральского диксиленда" Валерия Сундарева. Известные челябинские музыканты - Александр Ланге и Леонард Спадавеки. И многие-многие другие", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотни, возможно, тысячи людей пришли проститься с Геппом.