В Анкаре сделали заявление о крахе системы международных правил
22:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ankara-2077539835.html
В Анкаре сделали заявление о крахе системы международных правил
В Анкаре сделали заявление о крахе системы международных правил - РИА Новости, 28.02.2026
В Анкаре сделали заявление о крахе системы международных правил
Атака США и Израиля на Иран свидетельствует о кризисе международной системы, основанной на правилах, заявил спикер Великого национального собрания (парламента)... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:52:00+03:00
2026-02-28T22:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
нуман куртулмуш
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260228/iran-2077537037.html
https://ria.ru/20260228/tramp-2077528188.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, нуман куртулмуш, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Нуман Куртулмуш, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Анкаре сделали заявление о крахе системы международных правил

В Анкаре заявили о крахе системы международных правил на фоне ударов по Ирану

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Атака США и Израиля на Иран свидетельствует о кризисе международной системы, основанной на правилах, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
"Сегодняшние воздушные удары, нанесённые израильскими и американскими войсками по суверенному государству Ирану, являются ещё одним ярким примером того, что система, основанная на правилах, больше не существует", - заявил глава турецкого парламента, слова которого приводит его пресс-служба.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп рассказал, почему решил начать операцию против Ирана
Вчера, 22:35
Куртулмуш подчеркнул, что подобные действия подрывают международное право и создают угрозу глобальной стабильности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран был близок к соглашению, утверждает Трамп
Вчера, 21:44
 
В миреИранСШАИзраильНуман КуртулмушВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
