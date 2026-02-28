В Анкаре сделали заявление о крахе системы международных правил

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Атака США и Израиля на Иран свидетельствует о кризисе международной системы, основанной на правилах, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
"Сегодняшние воздушные удары, нанесённые израильскими и американскими войсками по суверенному государству Ирану, являются ещё одним ярким примером того, что система, основанная на правилах, больше не существует", - заявил глава турецкого парламента, слова которого приводит его пресс-служба.
Куртулмуш подчеркнул, что подобные действия подрывают международное право и создают угрозу глобальной стабильности.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Иран был близок к соглашению, утверждает Трамп
Вчера, 21:44