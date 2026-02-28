Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд

Она подчеркнула, что подтвержденные судом алименты фонд будет считать от средней зарплаты по региону. В частности, на одного ребенка алименты составят 1/4 от средней зарплаты, на двоих 1/3, на троих и более 1/2. Как отметила юрист, если есть судебные приказ, то в доход семьи засчитывают ту сумму алиментов, которая поступает фактически. Если приказа нет, то фонд применит расчетную сумму по региональной средней зарплате, даже если перечисляли меньше денег или нерегулярно.