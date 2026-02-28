https://ria.ru/20260228/alimenty-2077326813.html
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд - РИА Новости, 28.02.2026
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд
Гражданам, которые планируют подать заявление на получение единого пособия, стоит закрепить размер алиментов через суд, рассказала РИА Новости доцент кафедры...
россия
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гражданам, которые планируют подать заявление на получение единого пособия, стоит закрепить размер алиментов через суд, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
С 1 марта в России
меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. В частности, при оформлении пособия их не больше не будут считать от МРОТ, а ориентиром станет средняя зарплата по региону.
"Поэтому тем, кто получает алименты без оформления через суд и планирует подавать на единое пособие, имеет смысл закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, тогда в расчет пойдут реальные суммы, а не расчетные", - заключила Свечникова
Она подчеркнула, что подтвержденные судом алименты фонд будет считать от средней зарплаты по региону. В частности, на одного ребенка алименты составят 1/4 от средней зарплаты, на двоих 1/3, на троих и более 1/2. Как отметила юрист, если есть судебные приказ, то в доход семьи засчитывают ту сумму алиментов, которая поступает фактически. Если приказа нет, то фонд применит расчетную сумму по региональной средней зарплате, даже если перечисляли меньше денег или нерегулярно.