Рейтинг@Mail.ru
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/alimenty-2077326813.html
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд - РИА Новости, 28.02.2026
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд
Гражданам, которые планируют подать заявление на получение единого пособия, стоит закрепить размер алиментов через суд, рассказала РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T03:26:00+03:00
2026-02-28T03:26:00+03:00
общество
россия
наталья свечникова
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956109806_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9794ed51e0def18e8e54d4c02dda53dc.jpg
https://ria.ru/20260228/alimenty-2077323262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956109806_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5aa2983c94fca4b228180bf25cde76f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, наталья свечникова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Наталья Свечникова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд

РИА Новости: гражданам нужно закрепить размер алиментов через суд

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© iStock.com / PeopleImages
Женщина подписывает документы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гражданам, которые планируют подать заявление на получение единого пособия, стоит закрепить размер алиментов через суд, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
С 1 марта в России меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. В частности, при оформлении пособия их не больше не будут считать от МРОТ, а ориентиром станет средняя зарплата по региону.
"Поэтому тем, кто получает алименты без оформления через суд и планирует подавать на единое пособие, имеет смысл закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, тогда в расчет пойдут реальные суммы, а не расчетные", - заключила Свечникова.
Она подчеркнула, что подтвержденные судом алименты фонд будет считать от средней зарплаты по региону. В частности, на одного ребенка алименты составят 1/4 от средней зарплаты, на двоих 1/3, на троих и более 1/2. Как отметила юрист, если есть судебные приказ, то в доход семьи засчитывают ту сумму алиментов, которая поступает фактически. Если приказа нет, то фонд применит расчетную сумму по региональной средней зарплате, даже если перечисляли меньше денег или нерегулярно.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов
01:49
 
ОбществоРоссияНаталья СвечниковаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала