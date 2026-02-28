Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов
01:49 28.02.2026
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов - РИА Новости, 28.02.2026
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов
общество, россия, алексей говырин, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов

Порядок учета алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта

Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин.
Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Адвокат рассказал, какой срок может грозить должникам по алиментам
26 февраля, 18:23
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
