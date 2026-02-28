Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов

https://ria.ru/20260228/alimenty-2077323262.html
При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по... РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ", - сказал Говырин
.
Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть - на двоих, половина - на троих и более детей.