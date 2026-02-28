Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных Московской биржи.

К 12.37 мск акции "Полюса" и "Селигдара" дорожали на 3,01% и 2,98% соответственно, упершись в лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня в 3%. До новостей котировки демонстрировали рост в пределах 1,3%.