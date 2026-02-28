https://ria.ru/20260228/aktsii-2077393537.html
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану
Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:48:00+03:00
2026-02-28T12:48:00+03:00
2026-02-28T12:48:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
московская биржа
сша
израиль
иран
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Московская биржа
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных Московской биржи.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп
заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана
. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
, это совместная операция двух стран.
К 12.37 мск акции "Полюса" и "Селигдара" дорожали на 3,01% и 2,98% соответственно, упершись в лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня в 3%. До новостей котировки демонстрировали рост в пределах 1,3%.
Торги золотом на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.