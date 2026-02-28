Рейтинг@Mail.ru
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
12:48 28.02.2026
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану
Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
московская биржа
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, московская биржа
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Московская биржа
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на фоне ударов по Ирану

Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне начала операции США и Израиля

Маркировка слитка золота. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных Московской биржи.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран.
К 12.37 мск акции "Полюса" и "Селигдара" дорожали на 3,01% и 2,98% соответственно, упершись в лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня в 3%. До новостей котировки демонстрировали рост в пределах 1,3%.
Торги золотом на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.
