Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат"
Военнослужащий с позывным "Туркмен", для которого Россия стала второй родиной, рассказал корреспонденту РИА Новости, как вступил в спецназ "Ахмат", чтобы... РИА Новости, 28.02.2026
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат"
Уроженец Туркмении рассказал, что продолжает на СВО дело предков, защищая Россию
БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Туркмен", для которого Россия стала второй родиной, рассказал корреспонденту РИА Новости, как вступил в спецназ "Ахмат", чтобы продолжить дело дедов и прадедов, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
"Родом я из Туркменистана, но Россия
– это моя вторая родина. Здесь у меня мать, сестра, все здесь. И я считаю, что долг каждого мужчины в первую очередь – это защищать свою родину", — заявил военнослужащий с позывным "Туркмен".
Военнослужащий рассказал, что чтит память родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны. "Туркмен" является гражданином России и вместе с другими россиянами принимает участие в Бессмертном полку. Он подчеркнул, что сохранил связь поколений в деле борьбы против нацизма, которую утратили военнослужащие ВСУ
.
"Неонацизм — как они поступают с памятниками, с наследием, с достоянием нашим. Если брать прошлое, Великую Отечественную войну, мы воевали бок о бок (с украинцами - ред.) против нацизма. И, к сожалению, наш недруг ту идеологию вражескую принял на себя", — добавил боец.
По словам военнослужащего, он продолжает дело отцов, дедов и прадедов. А в спецназе "Ахмат" он нашёл настоящее братство единомышленников.
"Здесь ты приобретаешь именно тех людей, которым ты можешь сказать: если меня будут хоронить, пусть меня хоронят именно с ними. Потому что не было еще такой ямы, откуда мы бы не выбирались. Ребята не оставят ни при каких обстоятельствах", — рассказал "Туркмен".