Рейтинг@Mail.ru
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат" - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ahmat-2077340825.html
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат"
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат" - РИА Новости, 28.02.2026
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат"
Военнослужащий с позывным "Туркмен", для которого Россия стала второй родиной, рассказал корреспонденту РИА Новости, как вступил в спецназ "Ахмат", чтобы... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:20:00+03:00
2026-02-28T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_6a4089f96c67f30c348ec219c637b7c3.jpg
https://ria.ru/20251213/turkmeniya-2061798417.html
https://ria.ru/20260204/pozdravlenie-2072099571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_174e461b3bb48305de83f477530ef5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат"

Уроженец Туркмении рассказал, что продолжает на СВО дело предков, защищая Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Туркмен", для которого Россия стала второй родиной, рассказал корреспонденту РИА Новости, как вступил в спецназ "Ахмат", чтобы продолжить дело дедов и прадедов, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
"Родом я из Туркменистана, но Россия – это моя вторая родина. Здесь у меня мать, сестра, все здесь. И я считаю, что долг каждого мужчины в первую очередь – это защищать свою родину", — заявил военнослужащий с позывным "Туркмен".
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Президент Туркмении назвал сотрудничество с Россией приоритетом
13 декабря 2025, 07:23
Военнослужащий рассказал, что чтит память родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны. "Туркмен" является гражданином России и вместе с другими россиянами принимает участие в Бессмертном полку. Он подчеркнул, что сохранил связь поколений в деле борьбы против нацизма, которую утратили военнослужащие ВСУ.
"Неонацизм — как они поступают с памятниками, с наследием, с достоянием нашим. Если брать прошлое, Великую Отечественную войну, мы воевали бок о бок (с украинцами - ред.) против нацизма. И, к сожалению, наш недруг ту идеологию вражескую принял на себя", — добавил боец.
По словам военнослужащего, он продолжает дело отцов, дедов и прадедов. А в спецназе "Ахмат" он нашёл настоящее братство единомышленников.
"Здесь ты приобретаешь именно тех людей, которым ты можешь сказать: если меня будут хоронить, пусть меня хоронят именно с ними. Потому что не было еще такой ямы, откуда мы бы не выбирались. Ребята не оставят ни при каких обстоятельствах", — рассказал "Туркмен".
Российские дипломаты навестили проживающую в Ашхабаде труженицу тыла Тагиру Алиеву - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Дипломаты в Туркмении передали труженице тыла поздравление от Путина
4 февраля, 09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала