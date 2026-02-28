https://ria.ru/20260228/afganistan-2077355070.html
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане
28.02.2026
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане
Военно-воздушные силы Афганистана в ночь на субботу нанесли новую серию ударов по военным объектам в Пакистане, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 28.02.2026
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане
ВВС Афганистана нанесли серию ударов по военным объектам в Пакистане