Рейтинг@Mail.ru
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/afganistan-2077355070.html
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане - РИА Новости, 28.02.2026
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане
Военно-воздушные силы Афганистана в ночь на субботу нанесли новую серию ударов по военным объектам в Пакистане, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:00:00+03:00
2026-02-28T10:00:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_d71479ad576dbd613bcaf3bac79c5aff.jpg
https://ria.ru/20260228/poteri-2077319776.html
пакистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c65861a55a44de4e3631b9ffcc0b43e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистан нанес удары по военным объектам в Пакистане

ВВС Афганистана нанесли серию ударов по военным объектам в Пакистане

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военно-воздушные силы Афганистана в ночь на субботу нанесли новую серию ударов по военным объектам в Пакистане, говорится в заявлении министерства обороны Афганистана, распространенном в субботу в соцсети Х.
«
"Военно-воздушные силы министерства национальной обороны страны вновь нанесли удары по военным объектам Пакистана в Мираншахе и Спин-Ваме. Эти авиаудары были нанесены вчера ночью около полуночи", - отмечается в заявлении.
По данным оборонного ведомства, в результате этих ударов "были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме", что привело к значительным потерям пакистанской армии.
«
"Эти успешные атаки были проведены в ответ на непрекращающиеся воздушные вторжения военного режима Пакистана", - подчеркивает Минобороны.
Афганские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Пакистан назвал потери Афганистана в ходе столкновений
Вчера, 00:56
 
В миреПакистанАфганистанВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала