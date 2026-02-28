Афганистан заявил о сбитом пакистанском самолете

Тем временем Минобороны Афганистана заявило о серии ударов по пакистанским военным базам в Мираншахе и Спин-Ваме.

В ночь на 27 февраля Кабул начал военную операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС армии противника. Исламабад, в свою очередь, тоже открыл огонь, а позже объявил о начале "открытой войны". Обе стороны сообщают о сотнях погибших военных, есть жертвы среди мирных жителей.