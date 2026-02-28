https://ria.ru/20260228/afganistan-2077351587.html
Афганистан заявил о сбитом пакистанском самолете
Афганистан заявил о сбитом пакистанском самолете - РИА Новости, 28.02.2026
Афганистан заявил о сбитом пакистанском самолете
В афганской провинции Нангархар сбили пакистанский реактивный самолет, передает портал Ariana news. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:41:00+03:00
2026-02-28T09:41:00+03:00
2026-02-28T14:58:00+03:00
нангархар
афганистан
в мире
джелалабад
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
кабул (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_d71479ad576dbd613bcaf3bac79c5aff.jpg
https://ria.ru/20260228/afganistan-2077220232.html
нангархар
афганистан
джелалабад
пакистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новая волна атак на границе с Пакистаном
Афганистан проводит новую волну атак на границе с Пакистаном.
По данным Ariana News, боевые действия начались в ряде районов провинции Хост и против блокпостов пакистанских военных в районе провинции Пактия.
2026-02-28T09:41
true
PT2M02S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c65861a55a44de4e3631b9ffcc0b43e2.jpg
Движение войск на приграничной территории между Пакистаном и Афганистаном
Между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые вооружённые столкновения на приграничной территории.
2026-02-28T09:41
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нангархар, афганистан, в мире, джелалабад, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана, пакистан, кабул (город)
Нангархар, Афганистан, В мире, Джелалабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, Пакистан, Кабул (город)
Афганистан заявил о сбитом пакистанском самолете
AN: Афганистан сбил пакистанский самолет в Нангархаре
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
В афганской провинции Нангархар сбили пакистанский реактивный самолет, передает портал Ariana news
.
"Пилот захвачен живым", — приводятся в сообщении слова представителя 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.
Утверждается, что самолет сбили в шестом муниципальном районе админцентра провинции — Джелалабаде.
При этом МИД Пакистана опроверг эту информацию.
Тем временем Минобороны Афганистана заявило о серии ударов по пакистанским военным базам в Мираншахе и Спин-Ваме.
В ночь на 27 февраля Кабул начал военную операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС армии противника. Исламабад, в свою очередь, тоже открыл огонь, а позже объявил о начале "открытой войны". Обе стороны сообщают о сотнях погибших военных, есть жертвы среди мирных жителей.
Отношения между странами обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинили повстанческое движение ТТП
. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, а борьбу с ними называли внутренним делом соседнего государства. В течение недели стороны обменивались ударами, а затем при посредничестве Катара
и Турции договорились о прекращении огня.