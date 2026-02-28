Рейтинг@Mail.ru
В иранском Бушере, где при участии России строится АЭС, прогремел взрыв
19:56 28.02.2026 (обновлено: 20:21 28.02.2026)
В иранском Бушере, где при участии России строится АЭС, прогремел взрыв
В нескольких районах Ирана прогремели взрывы, в том числе в городе Бушер, где при участии России строят АЭС, передает гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер"
ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. В нескольких районах Ирана прогремели взрывы, в том числе в городе Бушер, где при участии России строят АЭС, передает гостелерадиокомпания IRIB.
Бушере были два ракетных попадания. В Куме также был слышен один взрыв. Население города Урмие сообщает об одном сильном взрыве", — говорится в сообщении.
Как ранее в субботу сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, сотрудники, работающие в Тегеране, сейчас находятся в посольстве. Детей, избыточный персонал и пожелавших покинуть страну уже вывезли. Госкорпорация принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности совместно с российским МИД, об этом уже доложили Владимиру Путину.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
