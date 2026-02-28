https://ria.ru/20260228/abu-dabi-2077418689.html
В аэропорту Абу-Даби отменили все рейсы
Все рейсы отменили в аэропорту Абу-Даби, воздушное пространство закрыли, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 28.02.2026
абу-даби
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
абу-даби
2026
Новости
