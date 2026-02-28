https://ria.ru/20260228/abu-dabi-2077403736.html
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек - РИА Новости, 28.02.2026
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
Один человек погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты на жилое здание, передает эмиратское... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:19:00+03:00
2026-02-28T13:19:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
абу-даби
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
абу-даби
оаэ
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
