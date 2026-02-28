Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек - РИА Новости, 28.02.2026
13:19 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек

WAM: в Абу-Даби из-за падения обломков ракеты на жилой район погиб человек

Вид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Один человек погиб в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты на жилое здание, передает эмиратское госагентство новостей WAM со ссылкой на данные МВД.
"Обломки ракеты упали на жилой район в Абу-Даби, что привело к материальному ущербу и гибели гражданина азиатской страны", - говорится в сообщении.
