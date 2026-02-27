В Тюмени появится улица имени военкора Ивана Зуева

ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Одна из улиц в Тюмени будет носить имя погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, решение об этом приняла комиссия по топонимике, сообщили в администрации города.
"Комиссия по топонимике поддержала предложение АНО "Тюменская область сегодня" назвать улицу именем Ивана Михайловича Зуева – военного корреспондента, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, награждённого орденом Мужества (посмертно), нагрудным знаком "За заслуги", - сообщается на сайте администрации города.
Ранее сообщалось, что с инициативой назвать в Тюмени один из безымянных элементов улично-дорожной сети именем военкора Зуева и таким образом увековечить его память выступила редакция "Накануне.RU", где он также работал. Предложение коллег поддержал медиахолдинг "Тюменская область сегодня".
Зуев пришел в РИА Новости в качестве военного корреспондента в Донецке и координатора группы РИА Новости в ДНР в апреле 2023 года. Он погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября 2025 года. Церемония прощания прошла в Тюмени 23 октября.
