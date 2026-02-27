Рейтинг@Mail.ru
07:56 27.02.2026
Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в России
россия, швейцария, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), johnson & johnson
Россия, Швейцария, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Johnson & Johnson
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоспатент
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Роспатент. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владелец бренда Le Petit Marseillais, под которым продаются гели для душа и другие средства по уходу за кожей, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания JNTL Consumer Health, базирующаяся в Швейцарии. Ведомство приняло положительное решение о регистрации товарного знака "Le Petit Marseillais" в феврале.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России гели и кремы для душа, увлажняющие средства, шампуни, кондиционеры, маски, дезодоранты и другие уходовые продукты.
JNTL Consumer Health входит в структуру компании Kenvue, которая, помимо Le Petit Marseillais, управляет такими брендами, как Listerine, Johnson's Baby, Aveeno, Neutrogena и другими.
Ранее JNTL была частью американской транснациональной корпорации Johnson & Johnson, которая в 2022 году объявила об уходе из России.
РоссияШвейцарияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Johnson & Johnson
 
 
