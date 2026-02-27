Рейтинг@Mail.ru
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе" - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 27.02.2026 (обновлено: 19:54 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077254015.html
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе" - РИА Новости, 27.02.2026
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко упрекнул Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода "Дружба". РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:26:00+03:00
2026-02-27T19:54:00+03:00
нефтепровод "дружба"
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849058169_0:0:2402:1351_1920x0_80_0_0_fb21ff789001adb05427a86c70485711.jpg
https://ria.ru/20260226/mid-2077019342.html
https://ria.ru/20260227/fitso-2077123558.html
венгрия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе". "Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", - написал он в X. Фицо ранее сказал, что нефтепровод в рабочем состоянии, и заявил, что Киев может намеренно его повредить.
2026-02-27T18:26
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587625_0:0:1841:1381_1920x0_80_0_0_60599c96c6c69b609c06884762a0c500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нефтепровод "дружба", в мире, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз, роберт фицо, словакия, энергетика, нефть
Нефтепровод "Дружба", В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз, Роберт Фицо, Словакия, Энергетика, Нефть
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"

Орбан обвинил Зеленского в утаивании правды об исправности "Дружбы"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко упрекнул Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода "Дружба".
"Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду", — написал он в соцсети X.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сийярто пригрозил Украине из-за ситуации с "Дружбой"
26 февраля, 23:29
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо
Вчера, 12:57
 
Нефтепровод "Дружба"В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюзРоберт ФицоСловакияЭнергетикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала