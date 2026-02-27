МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан резко упрекнул Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода "Дружба".
Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.