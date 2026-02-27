Рейтинг@Mail.ru
14:52 27.02.2026 (обновлено: 22:44 27.02.2026)
Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США. РИА Новости, 27.02.2026
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта

Зеленский допустил возможность завершения конфликта в этом году

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США.
"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс", — заявил он в интервью Sky News.

Зеленский также утверждает, что урегулирование конфликта зависит от грядущих месяцев до американских выборов.
Ранее в феврале газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Издание отмечало, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
